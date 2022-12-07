Шаман Погба: «Поль никогда не просил наложить проклятье на Мбаппе. Эта история с колдовством – выдумка»

Шаман Поля Погба заявил, что его не просили наложить проклятие на Килиана Мбаппе.

«Некоторые люди слишком далеко зашли в своей лжи.

Вся эта история с колдовством – чистая выдумка. Поль никогда не просил меня наложить проклятье на – ни перед матчем «ПСЖ» с «Манчестер Юнайтед», ни при каком-либо другом случае. Мы говорили о Килиане один раз в жизни – по телефону во время .

После матча против Аргентины ( победила в нем со счетом 4:3 – Sports.ru) я сказал Полю: «С ума сойти, какой он быстрый». А Поль ответил мне так: «То, что Килиан с нами, – это дар от Бога. Он так сильно освобождает нас, он делает для нас столько хорошего».

В разговорах мы с Полем почти не говорили о футболе, предстоящих матчах или его профессиональной ситуации», – сказал Бирам Д. в интервью Le Parisien.

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