Шаман Погба: «Поль никогда не просил наложить проклятье на Мбаппе. Эта история с колдовством – выдумка»
Шаман Поля Погба заявил, что его не просили наложить проклятие на Килиана Мбаппе.
«Некоторые люди слишком далеко зашли в своей лжи.
Вся эта история с колдовством – чистая выдумка. Поль никогда не просил меня наложить проклятье на Килиана Мбаппе – ни перед матчем «ПСЖ» с «Манчестер Юнайтед», ни при каком-либо другом случае. Мы говорили о Килиане один раз в жизни – по телефону во время ЧМ-2018.
После матча против Аргентины (Франция победила в нем со счетом 4:3 – Sports.ru) я сказал Полю: «С ума сойти, какой он быстрый». А Поль ответил мне так: «То, что Килиан с нами, – это дар от Бога. Он так сильно освобождает нас, он делает для нас столько хорошего».
В разговорах мы с Полем почти не говорили о футболе, предстоящих матчах или его профессиональной ситуации», – сказал Бирам Д. в интервью Le Parisien.
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