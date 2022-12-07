Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции в понедельник. Он занимался в зале
Килиан Мбаппе не тренировался в общей группе в понедельник.
Журналист Франсеск Агилар сообщает, что нападающий сборной Франции занимался в тренажерном зале.
«Килиан Мбаппе занимался в тренажерном зале, отсюда и его отсутствие на тренировках. Ничего тревожного», – написал Агилар в твиттере.
Сборная Франции в 1/4 финала ЧМ-2022 сыграет против Англии. Матч пройдет в субботу, 10 декабря.
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