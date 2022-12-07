Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции в понедельник. Он занимался в зале

Килиан Мбаппе не тренировался в общей группе в понедельник.

Журналист Франсеск Агилар сообщает, что нападающий сборной Франции занимался в тренажерном зале.

занимался в тренажерном зале, отсюда и его отсутствие на тренировках. Ничего тревожного», – написал Агилар в твиттере.

в 1/4 финала сыграет против . Матч пройдет в субботу, 10 декабря.

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