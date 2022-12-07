Мбаппе вернулся в общую группу Франции. Матч с Англией – 10 декабря

Нападающий Килиан Мбаппе возобновил тренировки в общей группе сборной .

Как передает RMC Sport со ссылкой на AFP, футболист , пропустивший общее занятие в понедельник, сегодня работал с командой.

Франция сыграет с Англией в четвертьфинале 10 декабря. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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