Мбаппе вернулся в общую группу Франции. Матч с Англией – 10 декабря

Теги ПСЖ Сборная Англии по футболу Сборная Франции по футболу лига 1 Франция ЧМ-2022 Килиан Мбаппе Футбол

Нападающий Килиан Мбаппе возобновил тренировки в общей группе сборной Франции.

Как передает RMC Sport со ссылкой на AFP, футболист «ПСЖ», пропустивший общее занятие в понедельник, сегодня работал с командой.

Франция сыграет с Англией в четвертьфинале ЧМ-2022 10 декабря. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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