Данни о матче с Марокко: «Роналду будет важен в этой игре. Верю, что Португалия победит»

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Мигель Данни поделился ожиданиями от матча Португалии и Марокко в 1/4 финала ЧМ-2022.

«Против Марокко будет сложная игра, совсем не такая, как со Швейцарией. Марокканцы будут играть более закрыто и ждать контратаки, но я верю, что Португалия выиграет и Роналду будет важен в этой игре», – сказал экс-полузащитник «Зенита» и сборной Португалии.

Матч 1/4 финала ЧМ-2022 между Португалией и Марокко пройдет в субботу, 10 декабря.

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