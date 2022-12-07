Данни о матче с Марокко: «Роналду будет важен в этой игре. Верю, что Португалия победит»

Мигель Данни поделился ожиданиями от матча и Марокко в 1/4 финала ЧМ-2022.

«Против Марокко будет сложная игра, совсем не такая, как со Швейцарией. Марокканцы будут играть более закрыто и ждать контратаки, но я верю, что Португалия выиграет и Роналду будет важен в этой игре», – сказал экс-полузащитник и сборной Португалии.

Матч 1/4 финала между Португалией и Марокко пройдет в субботу, 10 декабря.

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