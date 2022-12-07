Роналду тренировался с игроками, которые вышли в старте против Швейцарии

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Швейцарии по футболу Сборная Марокко по футболу ЧМ-2022 Футбол

Сборная Португалии начала подготовку к матчу 1/4 финала ЧМ-2022 с Марокко.

Тренировка португальской команды началась в среду в 12:00 по местному времени. На поле вышли 10 полевых игроков и два вратаря – это футболисты, которые во вчерашнем матче со Швейцарией (6:1) играли не с первых минут.

При этом Криштиану Роналду, который вышел на 73-й минуте матча со Швейцарией, занимался восстановительной работой в тренажерном зале с футболистами, вышедшими вчера в основе.

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