Роналду тренировался с игроками, которые вышли в старте против Швейцарии

начала подготовку к матчу 1/4 финала с .

Тренировка португальской команды началась в среду в 12:00 по местному времени. На поле вышли 10 полевых игроков и два вратаря – это футболисты, которые во вчерашнем матче со Швейцарией (6:1) играли не с первых минут.

При этом , который вышел на 73-й минуте матча со Швейцарией, занимался восстановительной работой в тренажерном зале с футболистами, вышедшими вчера в основе.

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