Данни о Роналду: «Мы все были подавлены, увидев лучшего игрока мира в запасе. Верю, что Криштиану даст нам все для чемпионства»

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Данни высказался об игре Криштиану Роналду на ЧМ-2022.

В матче 1/8 финала турнира в Катаре Португалия обыграла Швейцарию со счетом 6:1. 37-летний форвард вышел на замену на 73-й минуте и не отличился результативными действиями.

«Мы все были подавлены, увидев лучшего игрока мира на скамейке запасных, но правда в том, что мы выиграли и провели хорошую игру.

Но я верю, что Роналду еще забьет голы на этом чемпионате мира и даст нам все, чтобы стать чемпионом мира!» – сказал  экс-полузащитник «Зенита» и сборной Португалии.

Португалия сыграет с Марокко в четвертьфинале ЧМ-2022. Матч пройдет в субботу, 10 декабря.

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