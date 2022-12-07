Сестра Роналду: «Криштиану не управляет сборной Португалии, он принимает решения начальства»

отрицает влияние , ее брата, на тренеров Португалии.

«Роналду не управляет сборной, он принимает решения своего начальства», – отметила девушка.

37-летний капитан начал игру 1/8 финала со Швейцарией в запасе и вышел на поле на 73-й минуте. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ