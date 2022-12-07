Сестра Роналду: «Криштиану не управляет сборной Португалии, он принимает решения начальства»
Катя Авейру отрицает влияние Криштиану Роналду, ее брата, на тренеров Португалии.
«Роналду не управляет сборной, он принимает решения своего начальства», – отметила девушка.
37-летний капитан Португалии начал игру 1/8 финала ЧМ-2022 со Швейцарией в запасе и вышел на поле на 73-й минуте. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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