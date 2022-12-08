Фонте о поведении Роналду: «Такую легенду нельзя учить. Для Португалии даже хорошо, что на скамейке есть такой игрок»

Теги Лилль Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу лига 1 Франция ЧМ-2022 Жозе Фонте Футбол

Жозе Фонте считает, что поведение Криштиану Роналду нельзя критиковать.

«Нельзя учить такую легенду, как Роналду. Роналду всегда будет Роналду.

Для Португалии даже хорошо, что на скамейке есть такой игрок. Он станет еще одной проблемой для соперников», – сказал защитник «Лилля», ранее игравший за сборную Португалии.

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