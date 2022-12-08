Фонте о поведении Роналду: «Такую легенду нельзя учить. Для Португалии даже хорошо, что на скамейке есть такой игрок»

считает, что поведение нельзя критиковать.

«Нельзя учить такую легенду, как Роналду. Роналду всегда будет Роналду.

Для Португалии даже хорошо, что на скамейке есть такой игрок. Он станет еще одной проблемой для соперников», – сказал защитник , ранее игравший за сборную Португалии.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ