Агент Барбоза о Роналду против Месси в финале ЧМ-2022: «Если это случится, не думаю, что Криштиану начнет в старте. Матч со Швейцарией доказал, что он не в форме»
Паулу Барбоза высказался о возможном финале ЧМ-2022 между сборными Португалии и Аргентины.
«Финал Роналду против Месси? Чисто теоретически это возможно. Но есть и более сильные команды. Например, Бразилия — очень сильная. Франция — на уровне. Думаю, интрига будет сохраняться до конца.
И даже если такой финал между Месси и Роналду случится, то не думаю, что Криштиану начнет в старте. Понимаю, что это не очень корректно говорить. Но матч со Швейцарией доказал, что он не в форме», — сказал футбольный агент.
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