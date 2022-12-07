Агент Барбоза о Роналду против Месси в финале ЧМ-2022: «Если это случится, не думаю, что Криштиану начнет в старте. Матч со Швейцарией доказал, что он не в форме»

высказался о возможном финале между сборными и .

«Финал Роналду против Месси? Чисто теоретически это возможно. Но есть и более сильные команды. Например, Бразилия — очень сильная. Франция — на уровне. Думаю, интрига будет сохраняться до конца.

И даже если такой финал между Месси и Роналду случится, то не думаю, что Криштиану начнет в старте. Понимаю, что это не очень корректно говорить. Но матч со Швейцарией доказал, что он не в форме», — сказал футбольный агент.

Роналду не оставляли в запасе на важные матчи ЧМ и Евро 18 лет. С 2004-го!

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ