Агент Барбоза о Роналду против Месси в финале ЧМ-2022: «Если это случится, не думаю, что Криштиану начнет в старте. Матч со Швейцарией доказал, что он не в форме»

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Паулу Барбоза ЧМ-2022 Футбол

Паулу Барбоза высказался о возможном финале ЧМ-2022 между сборными Португалии и Аргентины.

«Финал Роналду против Месси? Чисто теоретически это возможно. Но есть и более сильные команды. Например, Бразилия — очень сильная. Франция — на уровне. Думаю, интрига будет сохраняться до конца.

И даже если такой финал между Месси и Роналду случится, то не думаю, что Криштиану начнет в старте. Понимаю, что это не очень корректно говорить. Но матч со Швейцарией доказал, что он не в форме», — сказал футбольный агент.

Роналду не оставляли в запасе на важные матчи ЧМ и Евро 18 лет. С 2004-го!

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные