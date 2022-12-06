«Роналду – источник вдохновения для всех спортсменов». Форвард Швейцарии Эмболо о Криштиану
Форвард сборной Швейцарии назвал Криштиану Роналду источником вдохновения.
«Я думаю, что Роналду – источник вдохновения не только для форвардов, но и для для всех спортсменов. Он обогащает наше время.
У него можно только учиться – как у игрока, так и у личности. Это честь – противостоять ему», – сказал нападающий «Монако» Бреэль Эмболо перед матчем Швейцарии и Португалии.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
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