«Роналду – источник вдохновения для всех спортсменов». Форвард Швейцарии Эмболо о Криштиану

Форвард сборной Швейцарии назвал источником вдохновения.

«Я думаю, что Роналду – источник вдохновения не только для форвардов, но и для для всех спортсменов. Он обогащает наше время.

У него можно только учиться – как у игрока, так и у личности. Это честь – противостоять ему», – сказал нападающий перед матчем и .

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ