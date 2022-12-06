«Роналду – источник вдохновения для всех спортсменов». Форвард Швейцарии Эмболо о Криштиану

Теги Монако Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу лига 1 Франция Сборная Швейцарии по футболу ЧМ-2022 Бреэль Эмболо Футбол

Форвард сборной Швейцарии назвал Криштиану Роналду источником вдохновения.

«Я думаю, что Роналду – источник вдохновения не только для форвардов, но и для для всех спортсменов. Он обогащает наше время.

У него можно только учиться – как у игрока, так и у личности. Это честь – противостоять ему», – сказал нападающий «Монако» Бреэль Эмболо перед матчем Швейцарии и Португалии.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные