Глава Ла Лиги Тебас хочет возвращения Месси и Роналду: «Хочу, чтобы Криштиану попрощался»

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Президент Ла Лиги хочет, чтобы Лионель Месси и Криштиану Роналду вернулись в чемпионат.

– Каких выступающих на чемпионате мира игроков вы бы хотели видеть в Ла Лиге?

– Я хотел бы, чтобы Месси был в Ла Лиге. И хотел бы возвращения Роналду, чтобы он мог попрощаться.

Возвращение Месси будет зависеть от того, сколько он запросит, я не знаю. Хочу, чтобы он вернулся. Но все будет зависеть от того, сможет ли «Барса» продать игроков, от других доходов тоже, – сказал Хавьер Тебас.

Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год. Роналду играл за «Реал» с 2009 по 2018 год.

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