Онопко о матчах с Узбекистаном и Таджикистаном: «Страна видит, что сборная жива. Футбол многим помогает жить»

отреагировал на критику игры сборной России.

В ноябре Россия сыграла вничью с Таджикистаном (0:0) и (0:0) в выездных товарищеских матчах.

– Такие матчи, как с Узбекистаном, – что они дают?

– Страна видит, что сборная и футбол живы. Все хотят, чтобы футбол был – он многим помогает жить. Да и самим футболистам важно играть. Сборная – лишний стимул для молодых ребят.

Мы хотим сейчас снять зажатость с игроков, помочь им раскрыться. Нет такого, что мы должны обязательно обыгрывать Таджикистан и Узбекистан.

– Эксперты – в том числе и те, с которыми вы в свое время играли – считают, что должны.

– Слушайте, сборная в свое время Андорру и Лихтенштейн еле-еле побеждала. Бывшие тренеры, футболисты сидят в студиях и говорят о том, чего не знают. Они не находятся внутри сборной.

Они говорят, что у футболистов не горят глаза. Как они это видят по телевизору? Они не знают требований, установок, да и вообще они не знают ничего, что происходит в сборной. Как при этом можно что-то рассказывать? – сказал помощник главного тренера сборной России.

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