Виктор Онопко: «Я не желал сборной Польши вылета с ЧМ, мне просто все равно на них»

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Виктор Онопко рассказал, как отреагировал на вылет сборной Польши с ЧМ-2022.

Сборная Польши дошла до 1/8 финала, где уступила Франции (1:3).

– Перед турниром многие российские болельщики желали провала сборной Польши. Карпин же в летнем интервью говорил, что ему пофиг, как сыграют поляки. На чьей вы стороне?

– Я не переживал и никогда не буду переживать за Польшу. Когда случилась вся эта ситуация, их футболисты и тренеры очень активно высказывались. Я считаю это некорректным – нужно оставаться футбольным человеком.

Мне эта сборная неинтересна. Я не желал им вылета, мне просто на них все равно, – сказал тренер сборной России. 

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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