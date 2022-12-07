Виктор Онопко: «Я не желал сборной Польши вылета с ЧМ, мне просто все равно на них»
Виктор Онопко рассказал, как отреагировал на вылет сборной Польши с ЧМ-2022.
Сборная Польши дошла до 1/8 финала, где уступила Франции (1:3).
– Перед турниром многие российские болельщики желали провала сборной Польши. Карпин же в летнем интервью говорил, что ему пофиг, как сыграют поляки. На чьей вы стороне?
– Я не переживал и никогда не буду переживать за Польшу. Когда случилась вся эта ситуация, их футболисты и тренеры очень активно высказывались. Я считаю это некорректным – нужно оставаться футбольным человеком.
Мне эта сборная неинтересна. Я не желал им вылета, мне просто на них все равно, – сказал тренер сборной России.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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