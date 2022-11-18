Карпин о прозвище Мостового «Царь»: «Испанцы называли так всех русских после хорошей игры. И меня, когда я был лучшим»

рассказал об отношениях с экс-одноклубником по «Сельте» .

– А когда вы вместе играли, вы были близкими людьми или не особо?

– Мы играли в одной команде, но близкими не были. С Виктором Онопко мы играли вместе в «Спартаке», потом уехали в Испанию и каждый отпуск проводили вместе, не играя в одной команде и не живя в одном городе.

– А у Мостового реально было прозвище «Царь» в Испании? К нему испанцы так обращались?

– Когда кто-то сыграл [хорошо], они всех русских называли «Царь».

– То есть вы тоже «Царь»?

– Когда я был лучшим в какой-то игре и здорово сыграл – да, – сказал тренер сборной России и «Ростова» в эфире «Коммент.Шоу».