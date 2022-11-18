Радченко о прозвище Мостового: «Меня тоже называли «Царь» в Испании»

Теги Игорь Ледяхов Сельта Ла Лига Александр Мостовой Виктор Онопко Дмитрий Радченко Компостела Футбол

Дмитрий Радченко сказал, что его тоже называли «Царем» в Испании.

Валерий Карпин ранее заявил, что «Царем» в Испании называли не Александра Мостового, а всех русских футболистов после хороших матчей.

– В Испании русских футболистов называли «Царь»? 

– Да, было такое. Меня тоже так называли, когда играл в «Компостеле».

– Какой российский футболист проявил себя лучше всех в Испании?

– Наверное, ребята, которые уехали, все были на ведущих ролях в своих клубах. Тот же Виктор Онопко, который был капитаном «Реал Овьедо». Игорь Ледяхов был капитаном хихонского «Спортинга». Александр Мостовой вообще очень здорово играл, и ему хотели памятник поставить.

– Мостовой – единственный «Царь»?

– Его больше всех так называли, – сказал бывший игрок сборной России и ряда испанских клубов.

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