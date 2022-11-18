Радченко о прозвище Мостового: «Меня тоже называли «Царь» в Испании»
Дмитрий Радченко сказал, что его тоже называли «Царем» в Испании.
Валерий Карпин ранее заявил, что «Царем» в Испании называли не Александра Мостового, а всех русских футболистов после хороших матчей.
– В Испании русских футболистов называли «Царь»?
– Да, было такое. Меня тоже так называли, когда играл в «Компостеле».
– Какой российский футболист проявил себя лучше всех в Испании?
– Наверное, ребята, которые уехали, все были на ведущих ролях в своих клубах. Тот же Виктор Онопко, который был капитаном «Реал Овьедо». Игорь Ледяхов был капитаном хихонского «Спортинга». Александр Мостовой вообще очень здорово играл, и ему хотели памятник поставить.
– Мостовой – единственный «Царь»?
– Его больше всех так называли, – сказал бывший игрок сборной России и ряда испанских клубов.
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