Фанаты Хорватии кричали «Борян – усташ!», вывесили баннер про сербов-беженцев из Книна и оскорбляли вратаря Канады более чем в 2500 сообщениях

Болельщики сборной Хорватии в матче с Канадой устроили провокацию в адрес .

Хорватские болельщики вывесили за воротами Боряна флаг с логотипом John Deere (американский производитель сельскохозяйственной, строительной и лесозаготовительной техники, на гербе которого изображен олень – прим.) и надписью: «Книн-95. Ничто так не бегает, как Борян».

Книн – родной город вратаря сборной Канады, а флаг отсылает к операции «Буря» в 1995 году, в результате которой Борян, как и большинство сербов из Хорватии, были вынуждены покинуть свои дома.

Также во время матча болельщики скандировали: «Борян – усташ!» (усташи – хорватская фашистская организация, во время Второй мировой войны стояли во главе Независимого государства Хорватия и во многом копировали внутреннее устройство и идеологию Германии и Италии; для усташей характерны сербофобия и антисемитизм – прим).

Кроме того, по словам Милана Боряна, кто-то обнародовал его номер телефона, в результате чего он получил больше 2500 сообщений с оскорблениями от хорватских болельщиков.

«Это лишь показывает, насколько примитивны эти люди. Мне нечего комментировать. Им стоит сосредоточиться на себе, потому что у них явно что-то не в порядке, если они так поступают.

Мое уважение игрокам сборной Хорватии – они повели себя по-джентльменски», – сказал голкипер и сборной Канады.

Вратарь Канады – серб из Хорватии. Он бежал от войны, курит в раздевалке и играет в серых трениках