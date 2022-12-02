«Сборным, которые хотят развала России, желаю скорейшего возвращения домой». Романцев о ЧМ-2022

рассказал, за кого болеет на .

– За кого болеете на чемпионате мира в Катаре?

— Уж точно не за те сборные, которые хотят развала нашей страны. Желаю им скорейшего возвращения домой, чтобы продолжили выдумывать новые санкции в отношении России.

А вот за Сербию, с футболистами которой нас всегда связывали добрые и дружеские отношения, как и многие россияне, переживаю.

На чемпионате мира смотрю футбол и подмечаю то, что вызывает интерес в работе коллег. И как обычно жду открытия новых имен, – сказал экс-тренер сборной России и «Спартака».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ