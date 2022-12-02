«Сборным, которые хотят развала России, желаю скорейшего возвращения домой». Романцев о ЧМ-2022
Олег Романцев рассказал, за кого болеет на ЧМ-2022.
– За кого болеете на чемпионате мира в Катаре?
— Уж точно не за те сборные, которые хотят развала нашей страны. Желаю им скорейшего возвращения домой, чтобы продолжили выдумывать новые санкции в отношении России.
А вот за Сербию, с футболистами которой нас всегда связывали добрые и дружеские отношения, как и многие россияне, переживаю.
На чемпионате мира смотрю футбол и подмечаю то, что вызывает интерес в работе коллег. И как обычно жду открытия новых имен, – сказал экс-тренер сборной России и «Спартака».
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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