«Сборным, которые хотят развала России, желаю скорейшего возвращения домой». Романцев о ЧМ-2022

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Олег Романцев рассказал, за кого болеет на ЧМ-2022.

– За кого болеете на чемпионате мира в Катаре?

— Уж точно не за те сборные, которые хотят развала нашей страны. Желаю им скорейшего возвращения домой, чтобы продолжили выдумывать новые санкции в отношении России.

А вот за Сербию, с футболистами которой нас всегда связывали добрые и дружеские отношения, как и многие россияне, переживаю.

На чемпионате мира смотрю футбол и подмечаю то, что вызывает интерес в работе коллег. И как обычно жду открытия новых имен, – сказал экс-тренер сборной России и «Спартака».

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