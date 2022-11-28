Петкович о провокациях хорватов в адрес Боряна: «Это неправильно, но такова темная сторона футбола. Нам приходится проходить через многое»

Теги Сборная Хорватии по футболу Динамо Загреб болельщики сборная Канады по футболу ЧМ-2022 Милан Борян Бруно Петкович Политика дискриминация Футбол

Бруно Петкович прокомментировал оскорбления в адрес Милана Боряна со стороны болельщиков.

«На протяжении моей карьеры болельщики команд-соперников довольно часто меня оскорбляли, и это неправильно.

Такова темная сторона футбола, но мы в течение карьеры проходим через многое», – сказал нападающий загребского «Динамо» и сборной Хорватии.

Во время матча группового этапа ЧМ-2022 между Хорватией и Канадой (4:1) хорватские болельщики вывесили провокационный баннер в адрес вратаря сборной Канады Милана Боряна и выкрикивали в его адрес оскорбительные лозунги.

Фанаты Хорватии кричали «Борян – усташ!», вывесили баннер про сербов-беженцев из Книна и оскорбляли вратаря Канады более чем в 2500 сообщениях

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