Петкович о провокациях хорватов в адрес Боряна: «Это неправильно, но такова темная сторона футбола. Нам приходится проходить через многое»

прокомментировал оскорбления в адрес Милана Боряна со стороны болельщиков.

«На протяжении моей карьеры болельщики команд-соперников довольно часто меня оскорбляли, и это неправильно.

Такова темная сторона футбола, но мы в течение карьеры проходим через многое», – сказал нападающий загребского и сборной .

Во время матча группового этапа между Хорватией и Канадой (4:1) хорватские болельщики вывесили провокационный баннер в адрес вратаря сборной Канады Милана Боряна и выкрикивали в его адрес оскорбительные лозунги.

Фанаты Хорватии кричали «Борян – усташ!», вывесили баннер про сербов-беженцев из Книна и оскорбляли вратаря Канады более чем в 2500 сообщениях