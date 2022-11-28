Петкович о провокациях хорватов в адрес Боряна: «Это неправильно, но такова темная сторона футбола. Нам приходится проходить через многое»
Бруно Петкович прокомментировал оскорбления в адрес Милана Боряна со стороны болельщиков.
«На протяжении моей карьеры болельщики команд-соперников довольно часто меня оскорбляли, и это неправильно.
Такова темная сторона футбола, но мы в течение карьеры проходим через многое», – сказал нападающий загребского «Динамо» и сборной Хорватии.
Во время матча группового этапа ЧМ-2022 между Хорватией и Канадой (4:1) хорватские болельщики вывесили провокационный баннер в адрес вратаря сборной Канады Милана Боряна и выкрикивали в его адрес оскорбительные лозунги.
Фанаты Хорватии кричали «Борян – усташ!», вывесили баннер про сербов-беженцев из Книна и оскорбляли вратаря Канады более чем в 2500 сообщениях
Комментарии