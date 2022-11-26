Флаг Сербии с Косово в составе вывесили в раздевалке сербов перед матчем с Бразилией. ФИФА открыла дело

В раздевалке сборной вывесили флаг страны с в составе.

Случилось это перед матчем чемпионата мира с Бразилией (0:2). Флаг висел над футболками защитника «Вердера» Милоша Вельковича и нападающего ПАОК Андрия Живковича. На нем изображена карта с Косово в составе Сербии и написан лозунг: «Не сдаваться».

Федерация футбола Косово в связи с этими подала официальную жалобу в ФИФА.

Организация решила открыть дело, ссылаясь на раздел дисциплинарного кодекса, где говорится о нарушениях, включающих «оскорбительные жесты, знаки или язык» и «использование спортивного мероприятия для демонстрации неспортивных вещей».

Напомним, Косово стало членом ФИФА и УЕФА в 2016 году.