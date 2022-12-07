FA хочет, чтобы Саутгейт тренировал Англию до Евро-2024. Он может уйти после ЧМ-2022

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Футбольная ассоциация Англии хочет продолжить сотрудничество с Гаретом Саутгейтом.

Как отмечает Daily Mail, главный тренер сборной Англии может покинуть свою должность после ЧМ-2022 с целью поработать на клубном уровне. Однако футбольные власти страны хотят, чтобы он остался в национальной команде до конца Евро-2024.

Если Саутгейт действительно изъявит желание уйти из сборной, Футбольная ассоциация Англии (FA) попробует уговорить его отработать два года, оставшиеся до конца контракта. Результат матча ЧМ-2022 со сборной Франции (10 декабря) на намерение организации не повлияет.

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