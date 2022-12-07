FA хочет, чтобы Саутгейт тренировал Англию до Евро-2024. Он может уйти после ЧМ-2022
Футбольная ассоциация Англии хочет продолжить сотрудничество с Гаретом Саутгейтом.
Как отмечает Daily Mail, главный тренер сборной Англии может покинуть свою должность после ЧМ-2022 с целью поработать на клубном уровне. Однако футбольные власти страны хотят, чтобы он остался в национальной команде до конца Евро-2024.
Если Саутгейт действительно изъявит желание уйти из сборной, Футбольная ассоциация Англии (FA) попробует уговорить его отработать два года, оставшиеся до конца контракта. Результат матча ЧМ-2022 со сборной Франции (10 декабря) на намерение организации не повлияет.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии