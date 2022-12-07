FA хочет, чтобы Саутгейт тренировал Англию до Евро-2024. Он может уйти после ЧМ-2022

Футбольная ассоциация хочет продолжить сотрудничество с .

Как отмечает Daily Mail, главный тренер сборной Англии может покинуть свою должность после ЧМ-2022 с целью поработать на клубном уровне. Однако футбольные власти страны хотят, чтобы он остался в национальной команде до конца .

Если Саутгейт действительно изъявит желание уйти из сборной, ассоциация Англии (FA) попробует уговорить его отработать два года, оставшиеся до конца контракта. Результат матча со сборной Франции (10 декабря) на намерение организации не повлияет.

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