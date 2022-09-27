Саутгейт может уйти из сборной Англии после ЧМ-2022. Почеттино и Роджерс – в числе кандидатов на его место

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После ЧМ-2022 у сборной Англии может смениться главный тренер.

По информации The Telegraph, растет вероятность того, что Гарет Саутгейт решит покинуть свою должность, причем независимо от выступления команды в Катаре.

Идеальным шагом для Футбольной ассоциации Англии (FA) было бы назначение на его место английского специалиста, однако из-за недостатка подходящих вариантов FA может рассмотреть кандидатуры Маурисио Почеттино, Брендана Роджерса («Лестер») и Стива Купера («Ноттингем Форест).

Контракт Саутгейта рассчитан до лета 2024-го. Зарплата – около 5 млн фунтов в год.

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