Сунесс об Англии: «Никто не хочет играть против нее. Очень прагматичная команда, она не оставляет шансов»

считает Англию неудобным соперником для любой сборной.

будет обеспокоена игрой против . Англия – команда, против которой никто не хочет играть.

Нельзя закрыться в своей штрафной и сказать: «Я просто наслаждаюсь футболом», как, например, против Испании. Но я готов поспорить, что ни одна из больших команд не хочет играть против Англии, потому что они видят, насколько это прагматичная команда, которая практически не дает шансов», – сказал экс-тренер в эфире ITV.

Сборные Англии и Франции встретятся в 1/4 финала ЧМ-2022 10 декабря.

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