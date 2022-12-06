Сунесс об Англии: «Никто не хочет играть против нее. Очень прагматичная команда, она не оставляет шансов»
Грэм Сунесс считает Англию неудобным соперником для любой сборной.
«Франция будет обеспокоена игрой против Англии. Англия – команда, против которой никто не хочет играть.
Нельзя закрыться в своей штрафной и сказать: «Я просто наслаждаюсь футболом», как, например, против Испании. Но я готов поспорить, что ни одна из больших команд не хочет играть против Англии, потому что они видят, насколько это прагматичная команда, которая практически не дает шансов», – сказал экс-тренер «Ливерпуля» в эфире ITV.
Сборные Англии и Франции встретятся в 1/4 финала ЧМ-2022 10 декабря.
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