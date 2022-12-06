Президент Франции Макрон: «В победе над Англией почти не сомневаюсь. Счет назову накануне матча»

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Президент Франции Эммануэль Макрон поделился прогнозом на игру 1/4 финала ЧМ-2022.

Сборная Франции сыграет с Англией 10 декабря, начало – в 22:00 по московскому времени.

«Я почти не сомневаюсь в том, что мы победим. Хотя назвать счет я пока не могу, думаю, что мы выиграем. Назову счет накануне матча, надо будет сперва посмотреть на заявки.

Хочу поздравить нашу команду с прекрасным матчем [против Польши]. Если мы обыграем Англию, то я прилечу на полуфинал и финал, как и обещал», – сказал Макрон.

Макрон предсказал, что Франция обыграет Польшу 3:1, а также голы Левандовского, Мбаппе и Жиру

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