Фердинанд о команде Саутгейта: «Лучшая сборная Англии, что я видел. Другие сборные не хотели бы с ней играть»

назвал сборную Англии на лучшей командой, которую он видел.

«Я думаю, что Англия – это та команда, глядя на которую другие сборные думают: «Мы не хотим играть против них».

Я уверен в этих игроках, это лучшая сборная Англии, которую я видел в своей жизни.

У них есть уверенность и атмосфера, которую они создают», – сказал экс-защитник и сборной Англии в эфире ITV.

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