Фердинанд о команде Саутгейта: «Лучшая сборная Англии, что я видел. Другие сборные не хотели бы с ней играть»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Сборная Англии по футболу ЧМ-2022 Футбол

Рио Фердинанд назвал сборную Англии на ЧМ-2022 лучшей командой, которую он видел.

«Я думаю, что Англия – это та команда, глядя на которую другие сборные думают: «Мы не хотим играть против них».

Я уверен в этих игроках, это лучшая сборная Англии, которую я видел в своей жизни.

У них есть уверенность и атмосфера, которую они создают», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии в эфире ITV.

Сунесс об Англии: «Никто не хочет играть против нее. Очень прагматичная команда, она не оставляет шансов»

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные