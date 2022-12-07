Фердинанд о команде Саутгейта: «Лучшая сборная Англии, что я видел. Другие сборные не хотели бы с ней играть»
Рио Фердинанд назвал сборную Англии на ЧМ-2022 лучшей командой, которую он видел.
«Я думаю, что Англия – это та команда, глядя на которую другие сборные думают: «Мы не хотим играть против них».
Я уверен в этих игроках, это лучшая сборная Англии, которую я видел в своей жизни.
У них есть уверенность и атмосфера, которую они создают», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии в эфире ITV.
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