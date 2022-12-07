Андрей Аршавин: «Спартак» уже не так боится «Зенит», как год-два назад. Он борется, разница всего 6 очков»

высказался о борьбе и «Зенита».

– Может ли «Спартак» поборется с «Зенитом»?

– Он и борется, разница в 6 очков всего. С безнадежных 0:4 в Суперкубке «Спартак» добивается счета 0:0 в Кубке. И на этот матч красно-белые приезжали командой, которая может побороться. А когда они ехали на Суперкубок, все понимали, что там без шансов и вопрос в том, сколько «Зенит» забьет.

Для меня это удивительно, но ситуация изменилась. И изменилась после кубковой игры, когда «Спартак» победил 3:0, и на этом моральном подъеме произошел перелом. Команда поверила в себя и уже не так боится «Зенит», как год-два назад, – сказал бывший футболист .

После первой части сезона в Мир РПЛ между лидирующим «Зенитом» и «Спартаком» 6 очков.

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