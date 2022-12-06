Аршавин о Fan ID на всех стадионах России: «Это беда! Болельщиков станет раза в четыре меньше»

сожалеет о внедрении Fan ID в России.

– Fan ID совсем скоро введут на всех стадионах. Как думаешь, это повлияет на болельщиков?

– Это беда! Болельщиков станет раза в четыре меньше, – сказал заместитель гендиректора .

«Ростов» собрал на «Спартак» в 2,5 раза меньше, чем в апреле. Из-за Fan ID жестко упала посещаемость, систему критикуют Карпин и Глебов

В этом сезоне «Фишт» не собирал даже 5 тысяч болельщиков. Я посмотрела на нем матч с «Локо» – и это супертоска

Как Fan ID прибил посещаемость? Ответы в 6 картинках (на примере Кубка России)

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ