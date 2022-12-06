Аршавин о Fan ID на всех стадионах России: «Это беда! Болельщиков станет раза в четыре меньше»
Андрей Аршавин сожалеет о внедрении Fan ID в России.
– Fan ID совсем скоро введут на всех стадионах. Как думаешь, это повлияет на болельщиков?
– Это беда! Болельщиков станет раза в четыре меньше, – сказал заместитель гендиректора «Зенита».
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