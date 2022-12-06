Аршавин о Жиру: «Он всегда любил красоваться перед зеркалом в «Арсенале» и кайфовал от себя»

забавно описал Оливье Жиру времен «Арсенала».

36-летний француз забил три гола на и побил рекорд Тьерри Анри по мячам за сборную – у нападающего их теперь 52.

– Один из героев ЧМ – Жиру. Вы пересекались с ним в Лондоне. Чем он тогда запомнился? Ты тогда забил свой последний гол за «Арсенал» в матче, в котором Жиру забил свой первый за них же.

– Правда? Я и не помню. Зато помню, что Жиру был веселым.

Парень, который всегда любил красоваться перед зеркалом и кайфовал от себя. Жиру был открытым человеком, и я вспоминаю его с теплыми чувствами, – сказал бывший игрок .

Жиру побил рекорд Анри по голам за Францию. Как же мы рады

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ