Аршавин о Жиру: «Он всегда любил красоваться перед зеркалом в «Арсенале» и кайфовал от себя»
Андрей Аршавин забавно описал Оливье Жиру времен «Арсенала».
36-летний француз забил три гола на ЧМ-2022 и побил рекорд Тьерри Анри по мячам за сборную Франции – у нападающего «Милана» их теперь 52.
– Один из героев ЧМ – Жиру. Вы пересекались с ним в Лондоне. Чем он тогда запомнился? Ты тогда забил свой последний гол за «Арсенал» в матче, в котором Жиру забил свой первый за них же.
– Правда? Я и не помню. Зато помню, что Жиру был веселым.
Парень, который всегда любил красоваться перед зеркалом и кайфовал от себя. Жиру был открытым человеком, и я вспоминаю его с теплыми чувствами, – сказал бывший игрок «Арсенала».
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