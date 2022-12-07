Аршавин о Пиняеве: «По позиции и по тому, как смещается в центр, напоминает Роналду»

высказался об игре хавбека и сборной России Сергея Пиняева.

— Кого следующим ждать в «Зените»? Пиняева?

— Он сейчас интересен всем командам, которые находятся наверху таблицы.

— У Пиняева долгосрочный контракт. Его можно выкупить?

— Не думаю, что его контракт с «Крыльями Советов» станет препятствием для топ-клубов .

— Пиняев не напоминает по игре тебя самого?

— Иногда да — с учетом того, что он не такой высокий. Но по позиции, где он играет, и по тому, как он любит смещаться в центр, мне он больше напоминает , – сказал заместитель гендиректора «Зенита».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ