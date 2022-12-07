Аршавин о Пиняеве: «По позиции и по тому, как смещается в центр, напоминает Роналду»
Андрей Аршавин высказался об игре хавбека «Крыльев Советов» и сборной России Сергея Пиняева.
— Кого следующим ждать в «Зените»? Пиняева?
— Он сейчас интересен всем командам, которые находятся наверху таблицы.
— У Пиняева долгосрочный контракт. Его можно выкупить?
— Не думаю, что его контракт с «Крыльями Советов» станет препятствием для топ-клубов РПЛ.
— Пиняев не напоминает по игре тебя самого?
— Иногда да — с учетом того, что он не такой высокий. Но по позиции, где он играет, и по тому, как он любит смещаться в центр, мне он больше напоминает Криштиану Роналду, – сказал заместитель гендиректора «Зенита».
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