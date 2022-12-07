Бракамонте назвал Семака лучшим российским игроком: «Просто топище. Не удивлен, что он стал отличным тренером»

Экс-форвард «Москвы» высоко оценил игру Сергея Семака в полузащите.

– Лучший российский футболист, с которым вы играли вместе и который был вашим соперником?

– Будет смешно, но это . Когда я был в «Москве», то это был лучший футболист в команде. Когда я играл уже против него в составе «Терека» и , то Семак снова был на высоте, даже несмотря на возраст.

Сережа – просто топище! Он один из выдающихся российских футболистов, с кем мне удалось играть в одно время. Не удивлен, что такой игрок стал отличным тренером. Ну что еще сказать… Просто топовый русский! – заявил 43-летний аргентинец.

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