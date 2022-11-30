Семак о составе «Зенита»: «Цены на российских игроков завышены. Знаем, что можно покупать иностранцев выше уровнем по той же цене»

поделился мнением о кадровом составе .

«Футбольная общественность говорит, что у нас два равных состава. Об этом говорят уже пятый год, что я тут работаю. Хотя если вспомнить ситуацию в Лиге чемпионов, то там играли и совсем молодые ребята – Мусаев, Прохин и другие. В этом сезоне, что касается обоймы, она стала шире благодаря аренде Мантуана и , подписанию свободным агентом. Потихоньку работаем на расширение нашей обоймы.

О равнозначности состава говорить сложно. Вряд ли можно говорить, что «Зенит» за последние годы купил какого-то российского игрока уровня сборной и играет в ней на лидирующую роль.

Цены на российских игроков абсолютно завышены. Мы понимаем, что можем покупать иностранных игроков, которые будут выше уровнем, чем российские, за одинаковую стоимость. Для нас стоит задача усиляться российскими игроками, которые могут прибавлять», – сказал Семак в интервью телеканалу «Россия 24».