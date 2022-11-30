Сергей Семак: «Если кто-то повесил «Зениту» медали, то это только слова. Наше дело – работать, мы должны не должны обращать внимание на это»

не считает, что уже завоевал чемпионство.

– Конечно, есть риски, связанные не только с подготовкой команды к следующему этапу. Наше дело – работать, а если кто-то повесил нам медали, то это только слова. Мы должны не должны обращать внимание на это, заниматься своими делами, тренироваться и стараться побеждать в каждом матче.

Ребята понимают, что находиться на верху таблицы очень сложно.

– В последнее время так выходит, что у «Зенита» в весенней части нет конкурентов. Как так получается, что весеннюю часть команда проводит лучше, чем осеннюю?

– Обычно, что касается осенней части, на нее сказывались еврокубковые матчи, Кубок России. Физически не всегда получается играть на стабильном высоком уровне.

К весенней части можно спокойно готовиться. Плюс важнейший фактор – психологическое состояние. У всех бывают неудачные периоды, но важно, как ты из них будешь выходить.

В каждом сезоне есть какие-то уникальные ситуации, обычно ничего не повторяется. Вопрос в том, насколько быстро мы можем реагировать на это, – сказал главный тренер «Зенита» в интервью телеканалу «Россия 24».

После 17 туров Мир сине-бело-голубые занимают 1-е место в турнирной таблице, набрав 42 очка.