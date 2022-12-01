Семак о «Зените»: «То, что кто-то уже повесил на нас медали, это просто слова. Стараемся обращать на них меньше внимания»

заявил, что не обращает внимания на разговоры о медалях.

После 17 туров команда лидирует в таблице Мир РПЛ с 42 очками. На втором месте идет «Спартак» с 36 очками.

«Конечно, есть риски, связанные с подготовкой команды к следующему этапу. Наша задача – работать. Что касается того, что кто-то из футбольной общественности уже повесил на нас медали, то это просто слова, на которые мы стараемся обращать меньше внимания.

Мы должны заниматься своими прямыми обязанностями, то есть хорошо тренироваться и побеждать в каждом матче. И ребята давно понимают, что находиться наверху – сложно, и это действительно так.

Почему «Зенит» проводит весеннюю часть чемпионата мощнее, чем осеннюю? На осеннюю часть накладывают отпечаток еврокубки, Кубок России. Огромное количество матчей. Конечно, физически не всегда получается выдерживать высокий и стабильный уровень. Как правило, во время весенней части уже не такой напряженный график, есть возможность готовиться, больше отдыхать и подходить в лучшем состоянии к каждому матчу.

Плюс важнейший фактор — психологическое состояние: ошибки бывают у всех, неудачные периоды бывают у всех. Вопрос в том, как и на сколько быстро из такой ситуации выходить. Поэтому для тренерского штаба каждый сезон появляются новые ситуации, в которых, как правило, ничего не повторяется. И вопрос в том, как мы на них реагируем», – сказал главный тренер клуба из Санкт-Петербурга в эфире телеканала «Россия 24».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ