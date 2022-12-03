Агент Педриньо опроверг переход хавбека «Локо» в аренду в «Сан-Паулу»

Агент опроверг информацию об уходе Педриньо из ива».

Ранее сообщалось, что полузащитник перейдет в на правах аренды на год.

«Информация, что «Локомотив» отдаст Педриньо в аренду «Сан-Паулу» на год с правом выкупа, не соответствует действительности», – сказал Луис Фернандо Гарсия.

Педриньо присоединился к «Локо» в сентябре этого года. В начале ноября появилась информация об отстранении Педриньо из-за разногласий с тренерским штабом железнодорожников.

На поле он в последний раз выходил 22 октября. Подробная статистика футболиста – здесь.

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