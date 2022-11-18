Баринов о запрете писать «Педриньо» на футболке: «В «Локо» таких разговоров не было. Ну Педриньо и Педриньо»

Дмитрий Баринов рассказал, как Педриньо называют в «Локомотиве».

– А в команде Педриньо-то как называют?

– Да просто Педро.

– Вся история с запретом писать на футболке Педриньо - утка?

– Слушай, впервые об этом услышал уже в интернете, у нас в команде даже разговоров таких не было. Ну Педриньо и Педриньо. Я вообще даже не думал об этом, – сказал капитан «Локомотива».

Имя Педриньо забанили в «Локо» – «потому что это типа гей, голубой». Запрет озвучили прямо по ходу матча