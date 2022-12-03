Педриньо уходит из «Локо» в аренду в «Сан-Паулу» на год (Фабио Алейшо)
Полузащитник Педриньо покидает «Локомотив».
23-летний игрок возвращается в Бразилию – на один год его арендует «Сан-Паулу», сообщает журналист Фабио Алейшо.
Хавбек присоединился к «Локо» в сентябре этого года. Московский клуб прибрел его у «Ред Булл Брагантино» за 5+1 млн евро.
В РПЛ бразилец сыграл в шести матчах и не отметился результативными действиями.
В начале ноября появилась информация об отстранении Педриньо из-за разногласий с тренерским штабом железнодорожников.
На поле он в последний раз выходил 22 октября. Подробная статистика футболиста – здесь.
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