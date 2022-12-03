Педриньо уходит из «Локо» в аренду в «Сан-Паулу» на год (Фабио Алейшо)

Полузащитник Педриньо покидает «Локомотив».

23-летний игрок возвращается в Бразилию – на один год его арендует , сообщает журналист Фабио Алейшо.

Хавбек присоединился к «Локо» в сентябре этого года. Московский клуб прибрел его у за 5+1 млн евро.

В бразилец сыграл в шести матчах и не отметился результативными действиями.

В начале ноября появилась информация об отстранении Педриньо из-за разногласий с тренерским штабом железнодорожников.

На поле он в последний раз выходил 22 октября. Подробная статистика футболиста – здесь.