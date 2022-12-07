Серхио Рамос: «Испания не проигрывает, Испания учится. Горжусь нашими игроками»

поддержал игроков сборной Испании после вылета с .

«Сегодня я еще сильнее, чем когда-либо, горжусь нашим флагом, горжусь нашей страной, горжусь нашими игроками.

Испания не проигрывает, Испания учится. Испания падает, спотыкается, но встает и остается в числе лидеров. Мы вернемся сильнее. Вперед, Испания!» – написал защитник , не попавший в заявку национальной команды на ЧМ-2022.

Вчера сборная Испании проиграла Марокко (0:0, по пен. 0:3) в матче 1/8 финала ЧМ-2022.

Унаи Симон отбил 1 из 4 ударов игроков сборной Марокко. Марокканский вратарь Яссин Буну отразил удары Карлоса Солера и Серджи Бускетса, а Пабло Сарабия попал в штангу.

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