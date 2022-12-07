Хавбек Марокко Амрабат выложил мемы про игроков Испании после 1/8 ЧМ. Он несет на плече Гави и удерживает в захвате Педри и Бускетса

Хавбек сборной Марокко Софьян Амрабат выложил мемы с игроками сборной .

Полузащитник «Фиорентины» и сборной Марокко после победы над Испанией (0:0, по пен. 3:0) в матче 1/8 финала репостнул несколько мемов, сделанных другими пользователями инстаграма.

Они посвящены полузащитникам сборной Испании и «Барселоны» – , и .

Фото: instagram.com/sofyanamrabat

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