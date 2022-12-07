Губерниев о сборной Испании: «Не хочется болеть за беззубые команды. Нечего делать на ЧМ тем, кто за 130 минут не может забить»

раскритиковал игру сборной на .

«Если люди не могут забить на протяжении даже не 120, а 130 минут, им просто нечего делать на чемпионате мира. Стыдоба. Мне кажется, люди разучились играть в футбол на уровне сборных. За марокканцев я очень рад, я за них болел. За беззубые команды, как Испания, болеть не хочется. В четвертьфинале марокканцам будет сложно.

Думаю, что из тех, кто остался, шанс дойти до полуфинала есть у любой команды. В жизни есть место подвигу, а в спорте особенно. Дальше уже загадывать тяжело. В любом случае, сейчас на чемпионате мира начинается самое интересное. Все команды из восьмерки сильнейших вышли туда абсолютно по делу», – сказал комментатор .

У Испании 1 удар за тайм с Марокко – мимо ворот. Это ее худший результат на ЧМ минимум с 1966-го

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ