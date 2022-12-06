Родри об игре с Марокко: «Скандальное судейство в 1-м тайме. На Испании – ни одного фола»

Хавбек Родри раскритиковал судейство матча между Испанией и .

Игра 1/8 финала, на которой работала бригада арбитров под руководством Фернандо Рапальини, завершилась победой Марокко по пенальти. Яссин Буну отразил удары Карлоса Солера и Серджи Бускетса, а Пабло Сарабия попал в штангу. Унаи Симон отбил лишь 1 из 4 ударов игроков команды Марокко.

«Судейство в первом тайме было скандальным: на нас не было зафиксировано ни одного фола, а соперник получил много штрафных.

Но мы должны посмотреть на себя. Я расстроен, я больше не могу с этим мириться, футбол несправедлив по отношению к нам», – сказал футболист «Манчестер Сити» и сборной Испании.

Ферран Торрес о вылете с ЧМ: «Обидное поражение, которого мы не заслужили. Пенальти – это лотерея, удача отвернулась от нас»

Энрике о вылете от Марокко: «Испания доминировала, но нужно было больше создавать. Ответственность за пенальти – на мне»

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