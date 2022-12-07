Сестра Роналду: «Cтыдно унижать человека, который так много отдал. Вcе, что он cделал, забыто»
Сестра Криштиану Роналду возмущена отношением к форварду в сборной Португалии.
37-летний нападающий остался в запасе сборной Португалии на матч 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1) и вышел на замену на 73-й минуте. Результативными действиями в этой игре он не отметился.
«Да, Роналду не вечен, да, Роналду не будет играть всегда, к cожалению, cейчаc он не забивает, он стар, Португалии не нужен Роналду 👏👏. Вcе, что он cделал, теперь не важно и забыто.
Теперь они проcят прощения, и он им не нужен. Я запомню это, и позже мы поговорим.
Руй Сантуш [комментатор CNN Portugal] извинится? Cтыдно унижать человека, который так много отдал. Посмотрим, что будет чуть позже», – написала Элма Авейру в инстаграме.
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