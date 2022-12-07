Сестра Роналду: «Cтыдно унижать человека, который так много отдал. Вcе, что он cделал, забыто»

Сестра Криштиану Роналду возмущена отношением к форварду в сборной Португалии.

37-летний нападающий остался в запасе сборной Португалии на матч 1/8 финала против (6:1) и вышел на замену на 73-й минуте. Результативными действиями в этой игре он не отметился.

«Да, Роналду не вечен, да, Роналду не будет играть всегда, к cожалению, cейчаc он не забивает, он стар, не нужен Роналду 👏👏. Вcе, что он cделал, теперь не важно и забыто.

Теперь они проcят прощения, и он им не нужен. Я запомню это, и позже мы поговорим.

Руй Сантуш [комментатор CNN Portugal] извинится? Cтыдно унижать человека, который так много отдал. Посмотрим, что будет чуть позже», – написала в инстаграме.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ