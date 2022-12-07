Дани Алвес: «Сейчас Месси – это Аргентина. Он в зверской форме»

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Дани Алвес высоко отозвался об игре Лионеля Месси в сборной Аргентины.

Сборные Бразилии и Аргентины могут встретиться в полуфинале ЧМ-2022, если обыграют Хорватию и Нидерланды в матчах 1/4 финала.

В связи с этим Алвеса спросили о текущей форме 35-летнего форварда.

«Сейчас Месси – это Аргентина. Все идет через него, любой мяч проходит через его ноги. Думаю, он в зверской форме. Он, без сомнения, входит в число игроков, с которыми нужно считаться на этом чемпионате мира.

Но мы не должны думать о полуфинале. Сначала нас ждет четвертьфинал с Хорватией», – сказал защитник сборной Бразилии и «Пумас».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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