Дани Алвес: «Сейчас Месси – это Аргентина. Он в зверской форме»
Дани Алвес высоко отозвался об игре Лионеля Месси в сборной Аргентины.
Сборные Бразилии и Аргентины могут встретиться в полуфинале ЧМ-2022, если обыграют Хорватию и Нидерланды в матчах 1/4 финала.
В связи с этим Алвеса спросили о текущей форме 35-летнего форварда.
«Сейчас Месси – это Аргентина. Все идет через него, любой мяч проходит через его ноги. Думаю, он в зверской форме. Он, без сомнения, входит в число игроков, с которыми нужно считаться на этом чемпионате мира.
Но мы не должны думать о полуфинале. Сначала нас ждет четвертьфинал с Хорватией», – сказал защитник сборной Бразилии и «Пумас».
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