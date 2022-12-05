Месси о фаворитах ЧМ-2022: «Бразилия и Франция. Испания играет очень хорошо, хоть и вышла в плей-офф так, как вышла»

рассказал, игра каких сборных на понравилась ему сильнее всего.

– Вы смотрите матчи других команд?

– Да, конечно, мы следим за чемпионатом мира и, если удается, смотрим матчи.

Как я и говорил на старте турнира, играет очень хорошо. Несмотря на поражение от Камеруна, Бразилия остается одним из главных фаворитов. Как и Франция. А еще – . Хоть они и вышли в плей-офф так, как вышли, Испания играет очень хорошо. У них есть четкое понимание того, что они хотят сделать, когда получат мяч. Они очень много владеют мячом, – сказал капитан сборной и «ПСЖ».

Аргентина в 1/4 финала ЧМ-2022 сыграет с Нидерландами. Матч состоится 9 декабря и начнется в 22:00 по московскому времени.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ