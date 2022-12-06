Роналду в запасе начнет матч Португалии со Швейцарией (Record)

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Нападающий Криштиану Роналду не выйдет в стартовом составе на игру со Швейцарией.

По данным Record, 37-летний футболист начнет матч 1/8 финала ЧМ-2022 в запасе. Решение об этом было принято сегодня. Вместо Роналду на поле, вероятно, появится 21-летний форвард «Бенфики» Гонсалу Рамуш.

Ранее сообщалось, что Криштиану недоволен тем, что Фернанду Сантуш постоянно его заменяет. Самому тренеру не понравилась реакция Роналду на замену на 65-й минуте игры с Южной Кореей (1:2).

Реакция Роналду на замену не понравилась тренеру Португалии. Изучаем скриншоты: что же случилось?

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