Роналду в запасе начнет матч Португалии со Швейцарией (Record)

Нападающий Криштиану Роналду не выйдет в стартовом составе на игру со Швейцарией.

По данным Record, 37-летний футболист начнет матч 1/8 финала в запасе. Решение об этом было принято сегодня. Вместо Роналду на поле, вероятно, появится 21-летний форвард «Бенфики» .

Ранее сообщалось, что Криштиану недоволен тем, что постоянно его заменяет. Самому тренеру не понравилась реакция Роналду на замену на 65-й минуте игры с Южной Кореей (1:2).

Реакция Роналду на замену не понравилась тренеру Португалии. Изучаем скриншоты: что же случилось?

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