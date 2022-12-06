Роналду перед Швейцарией: «Сегодня день Португалии! День, когда должны сбыться мечты!»

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Форвард Криштиану Роналду опубликовал сообщение перед игрой Португалии со Швейцарией.

Команды встретятся в 1/8 финала ЧМ-2022, начало – в 22:00 по московскому времени.

«Сегодня день Португалии! День всех португальцев!

Сегодня день, когда должны сбыться все те мечты, которые мы носим в себе! Давайте отдадим все силы!» – написал 37-летний футболист.

Португалия – Швейцария. Онлайн-трансляция начнется в 22:00

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