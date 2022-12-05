Сантуш о реакции Роналду на замену в матче с Кореей: «Мне это совсем не понравилось»
Тренер сборной Португалии недоволен поведением Криштиану Роналду.
Форвард эмоционально отреагировал на замену в матче с Южной Кореей и что-то кричал Фернанду Сантушу. После игры и тренер, и форвард сказали, что эмоциональная реакция Роналду была вызвана поведением одного из футболистов сборной Южной Кореи.
«На поле я ничего не слышал, Роналду был очень далеко. Я слышал только, как он спорил с корейцем.
Видел ли я фото? Да. Как я это воспринял? Мне это совсем не понравилось. Но такие вопросы решаются за закрытыми дверями. Сейчас мы думаем о завтрашней игре со Швейцарией, на которой все сосредоточены.
Сейчас вопрос решен, за закрытыми дверями», – сказал Сантуш.
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