Сантуш о реакции Роналду на замену в матче с Кореей: «Мне это совсем не понравилось»

Тренер сборной недоволен поведением .

Форвард эмоционально отреагировал на замену в матче с Южной Кореей и что-то кричал . После игры и тренер, и форвард сказали, что эмоциональная реакция Роналду была вызвана поведением одного из футболистов сборной .

«На поле я ничего не слышал, Роналду был очень далеко. Я слышал только, как он спорил с корейцем.

Видел ли я фото? Да. Как я это воспринял? Мне это совсем не понравилось. Но такие вопросы решаются за закрытыми дверями. Сейчас мы думаем о завтрашней игре со Швейцарией, на которой все сосредоточены.

Сейчас вопрос решен, за закрытыми дверями», – сказал Сантуш.

Роналду недоволен Сантушем из-за замен. У него еще нет полных матчей на ЧМ-2022 (Correio da Manhã)

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