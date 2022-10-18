Брат Кокорина – Канчельскису: «Ты поднимал за его имя в заведениях, а сейчас, как шерсть, тявкаешь»

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Брат Александра Кокорина отреагировал на высказывания Андрея Канчельскиса.

Ранее бывший футболист сборной России, говоря о Кокорине, заявил: «Серию А он не потянет, потому его уровень – ФНЛ. Талант был, но остался без карьеры из-за денег!».

«Ты подходил в заведениях, поднимал за его имя, а сейчас, как шерсть, тявкаешь. Улыбайся, у тебя не получилось», – написал Кирилл Кокорин в социальной сети.

Кокорин на связи: у него есть вопросы к тренеру «Фиорентины», хочет пожить в США, не хочет в сборную

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