Кокорин – Канчельскису: «Как футболиста очень уважал и уважаю! Как человек вы себя потеряли, поэтому от вас ушли самые близкие»

резко ответил на критику со стороны .

В интервью Нобелю Арустамяну 31-летний нападающий заявил, что заработал больше всех в российском футболе.

После этого Канчельскис сказал: «Кокорин – бедняга, нищий, у него нет души. Он как наша молодежь, которая растет на Comedy Club и «Дом-2». Также экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» заявил, что «уровень Кокорина – ФНЛ».

«Как футболиста очень уважал и уважаю! Как человек вы себя потеряли, поэтому от вас ушли самые близкие. А если серьезно, не трогайте меня, пожалуйста. Я был и остаюсь спортсменом. Никогда в жизни не променял бы это на что-то запрещенное», – написал форвард в инстаграме.