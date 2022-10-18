Кокорин – Канчельскису: «Как футболиста очень уважал и уважаю! Как человек вы себя потеряли, поэтому от вас ушли самые близкие»

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Александр Кокорин резко ответил на критику со стороны Андрея Канчельскиса.

В интервью Нобелю Арустамяну 31-летний нападающий заявил, что заработал больше всех в российском футболе.

После этого Канчельскис сказал: «Кокорин – бедняга, нищий, у него нет души. Он как наша молодежь, которая растет на Comedy Club и «Дом-2». Также экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» заявил, что «уровень Кокорина – ФНЛ».

«Как футболиста очень уважал и уважаю! Как человек вы себя потеряли, поэтому от вас ушли самые близкие. А если серьезно, не трогайте меня, пожалуйста. Я был и остаюсь спортсменом. Никогда в жизни не променял бы это на что-то запрещенное», – написал форвард «Ариса» в инстаграме.

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