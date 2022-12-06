«Хочу, чтобы Роналду приехал в Саудовскую Аравию. Это приведет к росту лиги, добавит ей фанатов». Экс-форвард «МЮ» Игало о Криштиану
Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» был бы рад переезду Криштиану Роналду в Саудовскую Аравию.
«Никогда нельзя сказать наверняка [случится ли что-то], но я бы хотел, чтобы он сделал это.
Я бы хотел, чтобы он приехал в Саудовскую Аравию, потому что это приведет к росту лиги, добавит ей больше фанатов. Люди, которые еще не смотрят чемпионат, начнут делать это.
Роналду очень амбициозен, и я думаю, что он захочет играть в команде Лиги чемпионов, хорошо завершить карьеру, но никогда нельзя сказать наверняка.
Ему нужно принять решение. Я желаю ему всего наилучшего и надеюсь, что он приедет в Саудовскую Аравию.
До того, как я приехал в Саудовскую Аравию, думал, что это слабая лига, но теперь, отыграв два сезона, я знаю, что она одна из самых непростых лиг в регионе», – сказал Одион Игало, играющий за «Аль-Хилаль».
Роналду очень близок к Саудовской Аравии. Пишут, контракт стартует в январе с зарплатой 200 млн евро в год!
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии