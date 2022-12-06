Мостовой о Роналду в «Аль-Насре» за 200 млн в год: «Если предлагают такие деньги, он, конечно, уедет»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Александр Мостовой высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд деньги Футбол

Александр Мостовой оценил вероятность перехода Криштиану Роналду в саудовский «Аль-Наср».

«Говорят, что Роналду предлагают космические суммы. Вы представляете, что такое 200 млн долларов за сезон?! Это несопоставимо ни с чем. Я таких цифр даже на бумаге не видел.

Если ему предлагают такие деньги, он, конечно, уедет», — сказал экс-игрок сборной России.

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