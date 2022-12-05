еще не определился насчет продолжения карьеры.

Ранее Marca сообщила, что с 1 января португалец станет игроком клуба из Саудовской Аравии и будет самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

По информации Sky Sports, действительно сделал предложение 37-летнему игроку, и оно было лучшим из всех полученных Роналду. Однако пока Роналду не завершил трансфер в клуб.

Как отмечает BBC, полностью сосредоточен на выступлении сборной на чемпионате мира и не намерен принимать решение о своих планах, пока турнир не закончится.

Роналду очень близок к Саудовской Аравии. Пишут, контракт стартует в январе с зарплатой 200 млн евро в год!

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