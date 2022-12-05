Роналду еще не принял предложение «Аль-Насра». Криштиану определится с будущим после ЧМ-2022
Криштиану Роналду еще не определился насчет продолжения карьеры.
Ранее Marca сообщила, что с 1 января португалец станет игроком клуба из Саудовской Аравии и будет самым высокооплачиваемым спортсменом мира.
По информации Sky Sports, «Аль-Наср» действительно сделал предложение 37-летнему игроку, и оно было лучшим из всех полученных Роналду. Однако пока Роналду не завершил трансфер в клуб.
Как отмечает BBC, полностью сосредоточен на выступлении сборной Португалии на чемпионате мира и не намерен принимать решение о своих планах, пока турнир не закончится.
Роналду очень близок к Саудовской Аравии. Пишут, контракт стартует в январе с зарплатой 200 млн евро в год!
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